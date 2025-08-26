En el escenario de Yo Soy, un joven imitador dejó sin palabras a todos. Se trata de Luigui Cruz, quien con apenas 19 años llegó decidido a conquistar al jurado con su imitación del “Príncipe de la canción”, José José.

“Imito a este personaje desde los 12 años y ahora tengo 19”, contó antes de subir al escenario. Luego agregó: “Estuve en Yo Soy Nueva Generación, fue una experiencia bastante bonita”, y con firmeza dijo: “Estoy aquí para demostrar que en la temporada de adultos también puedo dar lo mismo”.

Su interpretación de “Amor, Amor” dejó a todos boquiabiertos. Incluso Franco Cabrera, mientras el participante aún cantaba, exclamó: “Le recontra van a decir que sí”. Y así fue. Ricardo Morán comentó: “Primero, muy bien, y segundo, muy bien”. Carlos Alcántara añadió: “Tienes 19 años, qué increíble”, mientras que Jely Reátegui le sugirió mejorar su caracterización, pero reconoció su gran talento: “Es impresionante que a esta edad tengas esa potencia en la voz”.

¿Hasta dónde llegará Luigui Cruz en Yo Soy esta temporada? No te pierdas los próximos programas y sigue su evolución en el escenario.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!