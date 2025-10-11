El imitador Luigui Cruz, quien da vida a José José, aseguró que llega con todo a la gran final de Yo Soy, decidido a dejarlo todo en el escenario y ganarse el corazón del público.

Durante una entrevista previa a la gala, Luigui reflexionó sobre su crecimiento en el programa: “Sé que el día de hoy he dado buenas presentaciones, pero el día de mañana tiene que ser muchísimo mejor”, comentó el artista, afirmando que siempre hay espacio para mejorar.

El intérprete también recordó sus inicios en Yo Soy Kids y la posibilidad de hacer historia al convertirse en el primer participante en ganar ambas versiones: “Sería una gran responsabilidad ganar esta competencia. Me emociona ver cómo ese niño que estuvo en Yo Soy Kids ahora compite como adulto”, expresó emocionado.

Sobre su presentación final, Luigui prefirió mantener el misterio: “Preferiría guardar el secreto y que la gente se sorprenda”, dijo entre risas. Finalmente, envió un mensaje a sus seguidores: “Descárguense el app de Latina y voten por la opción José José”, agradeciendo a su club de fans “los migajeros” por su constante apoyo.

¿Será José José el gran ganador de esta temporada? No te pierdas la gran final de Yo Soy, esta noche por Latina Televisión.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

