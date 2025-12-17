En una gala cargada de tensión, “Yo Soy” vivió una eliminación que tomó por sorpresa a muchos. Luego de una intensa noche de competencia, el imitador de Jorge González se convirtió en el nuevo eliminado de la semana previa a la gran final, dejando una profunda huella en el escenario y en el público.

Tras conocerse el resultado, el participante Chris VT compartió sus sentimientos sobre su paso por el programa y lo que significó llegar hasta esta etapa de la competencia. Con evidente emoción, aseguró que su participación fue la materialización de un sueño largamente esperado. “Llegar acá ha sido un sueño, nunca me imaginé llegar hasta acá, el esfuerzo valió y valió mucho la pena (…) no se van a olvidar de mí, voy a seguir dándole. Gracias a todos, los amo”, expresó.

El imitador también confesó que nunca imaginó recibir tanto respaldo del público. “No sabía que tanta gente me iba a apoyar”, comentó, resaltando que el esfuerzo constante, las noches sin dormir y las madrugadas dedicadas a entrenar valieron completamente la pena. Para él, el cariño del público fue uno de los mayores logros de su paso por el programa. “Eso es otro sueño cumplido (…) eso lo llevo en mi corazón”, agregó.

Finalmente, dejó un mensaje contundente que reafirma su compromiso con la música y su carrera artística. “Jorge hay para rato (…) van a seguir viéndome, en televisión, en los bares, en conciertos, en donde sea, pero van a seguir viéndome, no se van a olvidar de mí”, sentenció con firmeza.

