La semana final de Yo Soy vivió un momento inesperado: Nadú Arrarte, imitador de Jim Morrison, quedó eliminado de la competencia tras no conseguir los votos suficientes del público, a pesar de haber sido uno de los artistas más destacados de la gala. Su salida generó sorpresa tanto en el jurado como en sus compañeros, ya que fue uno de los pocos participantes que logró mantenerse invicto durante toda la temporada e, incluso, nunca había pasado por sentencia.

En conversación exclusiva tras su eliminación, Nadú expresó con emoción lo que significó para él esta experiencia: “Me dio una muy bonita experiencia. He conocido gente muy amable y lo he disfrutado al máximo cada día en las clases, en las presentaciones, en las preparaciones, estudiando yo por mi cuenta y entrenando. Ha sido una muy buena experiencia en general”, comentó.

Agradeció también a quienes lo apoyaron durante su paso por el programa: “Gracias a todos los que me han estado apoyando, a la gente que me ha conocido por este programa. Se abrirán nuevas puertas, estoy disponible para todo lo que saben a lo que me dedico: actuación, música como solista y con mi proyecto Tributo a The Doors. Soy tablista también, doy clases y lo que aparezca en el camino, bienvenido sea”.

Sobre esta faceta poco conocida, Nadú confesó que lo más difícil durante estos dos meses fue alejarse del mar y del surf, una de sus mayores pasiones: “Lo he sentido bastante. He estado bien alejado del mar y del surfing, que es la pasión que me mantiene vital y energético. Pero ahora tendré más tiempo para regresar. Le agradezco a toda la comunidad surfer, a Surfplace, por el apoyo en esta última semana. Nos vemos en el agua o en los escenarios”.

Su presentación final fue elogiada por los tres jurados. Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara destacaron su impecable interpretación, su voz cercana a la del líder de The Doors y su gran conexión con el público. “Les agradezco enormemente por cada comentario al detalle, porque saben lo que dicen y lo que hacen. Tienen bastante experiencia cada uno”, declaró sobre ellos.

Finalmente, lamentó no poder mostrar todo lo que había preparado para las siguientes galas: “Me dio un poco de pena que me haya tocado repetir una canción hoy día. Con mi banda tenemos un repertorio bien extenso y los shows que tenía preparados para estos días iban a ser inolvidables”, dijo entre risas.

La eliminación de Jim Morrison dejó un gran vacío entre los fans del rock, quienes esperaban verlo en la final. ¿Quién será el próximo eliminado de la semana final? No te pierdas las próximas galas de Yo Soy Conciertos 2025.

