En cuanto a las sorpresas que podrían traer los participantes, Jely se muestra emocionada por las posibilidades. “Me encantaría ver a más salseros, porque he visto pocos en el programa. También me atrae muchísimo la música romántica, el bolero, los baladistas… Me encantaría ver a alguien haciendo un buen tributo a artistas como María Conchita Alonso, Rocío Dúrcal, o por qué no, un Catriel y Paco Amoroso”, expresa.