Yo Soy recibió a una participante llena de entusiasmo y sueños por cumplir. “Estoy feliz de conocerlos por fin en persona”, dijo Celeste Alvites al ingresar al set del casting. La joven, que estudió Aviación Comercial y Estilismo, contó que la música la ha acompañado desde niña y que esta era su primera vez en el programa.

“Desde pequeña siempre me gustó cantar”, afirmó Celeste antes de revelar que venía a imitar a Estrella Torres, exintegrante de Corazón Serrano. Con emoción, interpretó una de sus canciones, pero su audición no tuvo el impacto esperado.

Ricardo Morán fue directo en su evaluación: “Ha estado muy desafinado”. Mientras que Carlos Alcántara y Jely Reátegui coincidieron en que no encontraron parecido vocal con la artista original. Por ello, los tres jurados decidieron darle un no.

¿Será esta una oportunidad para que Celeste regrese más preparada en una próxima edición? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!