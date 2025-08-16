El casting de Yo Soy 2025 sigue dejando momentos memorables, y esta vez la protagonista fue una imitadora de Shakira, quien llegó motivada por su hijo de 12 años para intentar cumplir su sueño sobre el escenario.

Durante la entrevista previa, la concursante contó que trabaja en el rubro de la belleza y la manicure, pero que la imitación era algo completamente nuevo para ella: apenas llevaba unos días ensayando. “Voy a dar lo mejor de mí, eso es lo que importa”, expresó con determinación antes de presentarse.

Al escucharla, el jurado valoró su actitud y su parecido con la artista, aunque coincidió en que aún falta preparación. Ricardo Morán fue directo: “Se nota que conoces al personaje, pero falta potencia, técnica y sobre todo el apoyo de la respiración. Te invito a preparar más esto y volver con una imitación más contundente.”

Por su parte, Carlos Alcántara reforzó el mensaje: “Si bien tienes condiciones, esto no está listo para presentar hoy. Anda, revísalo, chambéalo y vuelve.” Finalmente, el jurado coincidió en darle un “no”, pero con la invitación clara a regresar.

¿Será capaz de perfeccionar su imitación y clasificar en una próxima audición? Descúbrelo en Yo Soy, el escenario donde todo sueño tiene una segunda oportunidad.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!