Una joven cantante apareció en el escenario de Yo Soy, luciendo el icónico look de la “Reina del Tex-Mex”. “Mi nombre es Gleyscar Pérez”, dijo con seguridad. “Soy cantante profesional, he estudiado en el conservatorio y llevo tres años haciendo tributos a Selena. Mi director musical me animó a rendirle homenaje, y por eso estoy aquí”, explicó.

Desde que entró al escenario, su imitación fue evidente, y su interpretación no pasó desapercibida. Mientras cantaba, Ricardo Morán la interrumpió para decirle: “Cantas muy bien, tu imitación comenzó a mejorar en la segunda parte de la canción. Me gustaría escuchar otra canción”.

Luego de su segunda interpretación, Morán agregó: “Debes analizar mejor las características de Selena. Espero que mejores para la siguiente ronda porque yo te diré que sí”. Jely Reátegui también la motivó: “Debes estudiar más su movimiento, pero creo que tienes el talento. Si te pones a estudiar al personaje, puedes tener una Selena más power”. Finalmente, Carlos Alcántara completó la ronda de aprobación con otro “sí”.

¿Podrá Gleyscar convertirse en la Selena peruana que conquiste el escenario? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

