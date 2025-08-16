Después de una larga espera, Jorge Luis regresó a Yo Soy tras varios años de esfuerzo, luego de su intento fallido en 2020. Esta vez, con más preparación y determinación, se presentó con la firme intención de imitar al icónico Tego Calderón, el influyente reguetonero y referente del género urbano.

El participante confesó que había tomado muy en cuenta las críticas y consejos de los jurados en su anterior participación, dedicando tiempo y esfuerzo a perfeccionar su técnica para cumplir su sueño de llegar a las galas del programa.

Cuando Ricardo Morán le preguntó, “¿Nos conocemos de otro casting?”, Jorge Luis le explicó que esta vez estaba de regreso para intentar imitar al mismo personaje, como una segunda oportunidad: “Me quedé con la espina de llegar a las galas y este es mi momento”.

Aunque al principio Ricardo Morán comentó que no estaba seguro de que el timbre de su voz estuviera totalmente preciso, tras escuchar su interpretación de “Pa que se lo gozen”, el jurado cambió de parecer: “Tienes un timbre cercano y puede serlo mucho más, yo digo que sí”, dijo Ricardo Morán, quien fue acompañado por las respuestas aprobatorias de Carlos Alcántara y Jely Reátegui.

Jorge Luis, quien ahora tiene la oportunidad de avanzar, ¿logrará dar todo lo necesario para sorprender a los jurados en la siguiente etapa de Yo Soy? No te pierdas el próximo episodio y descubre qué nuevos talentos nos traerá la competencia.

