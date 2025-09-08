En el último episodio de Yo Soy 2025, el participante Christian Tarazona se presentó con una clara misión: representar al vocalista de Rata Blanca. “El hard rock es mi género favorito así que espero que el jurado me diga que sí y poder avanzar en la competencia”, expresó antes de su performance. Además, compartió que “vine antes a Yo Soy y me dijeron que sí en el casting, pero no pude venir a la siguiente ronda”, dejando claro que este era su momento.

Christian, quien también tiene su propia banda, comenzó a cantar con mucha energía, y aunque la interpretación fue impactante, Ricardo Morán no dudó en pedirle una segunda canción para ver si podía sacar más provecho de su voz.

Jely Reátegui fue la primera en dar su veredicto: “Me ha parecido muy chévere, tienes que tener cuidado con las desafinaciones, pero yo te voy a decir que sí”, mostrando confianza en su talento.

Carlos Alcántara, por su parte, no escatimó en elogios: “Qué alucinante el timbre de voz que tienes”, destacando la calidad vocal del participante.

Al final, todos los jurados coincidieron en darle el pase a la siguiente ronda, asegurando que Christian Tarazona continuará en la competencia para demostrar todo su potencial.

¿Será Christian Tarazona el próximo gran ídolo del hard rock? ¿Qué opinas de su interpretación? No te pierdas más sorpresas en Yo Soy 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!