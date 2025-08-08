Durante una emocionante jornada de audiciones en Yo Soy, el participante Mauro Torres, quien llegó desde Chiclayo, sorprendió al jurado con su talento e historia personal.

Mauro reveló que fue gracias a Shawn Mendes que decidió dedicarse profesionalmente a la música: “Por él aprendí a cantar”, dijo. Aunque visiblemente nervioso, se subió al escenario con determinación para rendir homenaje a su ídolo.

Su presentación generó opiniones divididas. Ricardo Morán le dio un “no”, pero Jely Reátegui y Carlos Alcántara coincidieron en que merecía una oportunidad, dándole su voto positivo y permitiéndole pasar a la siguiente ronda del programa.

¿Logrará Mauro pulir su talento y llegar más lejos en la competencia? No te pierdas las próximas presentaciones de Yo Soy, solo por Latina.

