En la nueva temporada de Yo Soy, uno de los momentos más comentados fue la presentación de Bruno Miranda, quien sorprendió con su interpretación y estilo en el escenario.

Aunque llegó para imitar a Elvis Crespo, los jurados también lo compararon con Pedro Suárez Vértiz por su presencia y carisma. Carlos Alcántara se mostró impactado y no dudó en elogiarlo, mientras que Ricardo Morán destacó con humor el parecido en su estilo. Por su parte, Jely Reátegui le aconsejó ganar más seguridad para explotar todo su potencial.

Entre bromas sobre artistas como Rosalía y Elvis Crespo, el jurado coincidió en que Bruno tiene madera para seguir creciendo en la competencia.

¿Será capaz de mantener el nivel y sorprender en la siguiente ronda?

