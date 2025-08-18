En un nuevo programa de Yo Soy 2025, uno de los personajes más difíciles de interpretar fue elegido por Sandro Campos, quien llegó decidido a demostrar su talento con la imitación de Paul McCartney. “Vine como Pedro Suárez y ahora estoy como Paul McCartney, y estuve también en los castings”, reveló el participante antes de presentarse.

El joven, que trabaja en ventas en una empresa de alimentos y en las noches se dedica a la música, interpretó el clásico “Can’t Buy Me Love”, sorprendiendo al jurado. Carlos Alcántara no dudó en elogiarlo: “Se nota que tiene que estar aquí y yo digo que sí”. Por su parte, Jely Reátegui resaltó: “Tienes interiorizado al personaje, te sale de manera natural”, dándole también un voto positivo.

Con comentarios favorables y gran aceptación, el imitador de Paul McCartney logró avanzar a la siguiente etapa, convirtiéndose en uno de los concursantes que podrían perfilarse como favoritos de la temporada.

