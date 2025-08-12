Yo Soy 2025 sigue deslumbrando con una gran variedad de talentos, y esta vez fue el turno de Daniel Reyes, quien llegó con el desafío de imitar a uno de los grandes de la música latina: Marc Anthony. El participante, quien se dedica a la música y ha vivido en Chile, sorprendió a los jurados no solo por su historia, sino también por su pasión al subir al escenario.

Tras contar un poco de su trayectoria, Daniel interpretó la famosa canción “Tu amor me hace bien”, un tema emblemático de Marc Anthony. Sin embargo, la crítica fue dividida. Ricardo Morán fue directo: “Eres un buen cantante, se escucha bonita tu voz, pero no es la voz de Marc Anthony, por eso voy a decir que no”. A pesar de esta negativa, Carlos Alcántara y Jely Reátegui no dudaron en darle su voto positivo, reconociendo su potencial y el esfuerzo de su interpretación.

Con la combinación de opiniones, Daniel Reyes avanzó a la siguiente etapa, dejando una duda en el aire: ¿podrá mejorar su imitación para seguir sorprendiendo en Yo Soy 2025? ¡No te pierdas la próxima edición para ver cómo sigue su camino!

