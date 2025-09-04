Yo Soy sigue encontrando talentos únicos en todo el país. “Yo Soy Toño Peralta”, dijo el imitador que se presentó como cantante profesional y líder de su propia orquesta. Aunque llegó solo al casting, sin que nadie supiera que participaría, su seguridad y preparación se hicieron notar.

“Nadie sabe que he venido, me he mandado solo y esperemos que pueda pasar”, confesó con una sonrisa. A pesar de no parecerse físicamente a Julio Mau, Toño llegó caracterizado con sombrero y ropa similares al artista nacional. “He venido así porque sé que no me parezco mucho, pero quería acercarme al personaje”, explicó.

Tras su interpretación, Ricardo Morán lo elogió: “Tengo que felicitarte porque se nota que tienes cancha, eso no lo tienen todos los participantes”. Añadió además: “Cantas muy bien, creo que el timbre está muy cerca y yo diré que sí”. Jely Reátegui también lo aprobó: “El personaje es muy risueño, si te pones rulos y te acercas más, puede funcionar, yo diré que sí”. Finalmente, Carlos Alcántara lo felicitó por su talento y carisma.

¿Podrá Toño convertirse en el mejor imitador de Julio Mau? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

