En Yo Soy, la noche estuvo marcada por la emoción luego de que el imitador de Josimar se convirtiera en el eliminado de la jornada. Tras conocerse el resultado, el concursante no ocultó sus sentimientos y decidió pronunciarse con sinceras palabras dirigidas al público y a quienes lo acompañaron durante su paso por el programa.

Visiblemente conmovido, el imitador expresó: “Me siento triste porque quería dar un poco más, pero contento porque llegar hasta aquí ya me hace sentir un ganador”, reconociendo que la experiencia superó muchas de sus expectativas. Además, aprovechó el momento para dar un mensaje al público: “Mil disculpas si en algo les fallé, si algún error cometí. Prometo mejorar y esforzarme un poco más”.

Respecto a su futuro artístico, el exconcursante dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera, aunque sin confirmar si seguirá interpretando al mismo personaje. Lo que sí dejó claro fue su gratitud por el respaldo recibido, aunque no sejó de disculparse por su eliminación: “Mil disculpas si en algo les fallé, si algún error cometí”. Finalmente, su agradecimiento fueron las palabras que cerraron una emotiva despedida marcada por el cariño del público.

¿Crees que el imitador de Josimar merecía seguir en competencia? ¿Te sorprendió su eliminación en esta etapa del programa? No te pierdas lo que viene y sigue disfrutando de las noches llenas de talento y emoción en Yo Soy.

