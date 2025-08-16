En el fin de la segunda semana de casting de Yo Soy 2025, se presentó Jorge Villaseca, quien intentó imitar al legendario cantante mexicano Jorge Negrete. El participante, quien mencionó que nació en Piura, pero actualmente vive en Vitarte, se mostró con mucha energía y preparado para rendir homenaje a uno de los máximos exponentes de la música ranchera.

Sin embargo, a pesar de la interpretación llena de garra, los jueces no lograron encontrar la autenticidad que caracteriza a Negrete. “Lo más parecido que tienes son los bigotes”, comentó Ricardo Morán, mientras que Mauri Stern fue aún más directo: “Casi levantas a Jorge Negrete de su tumba, imagínate el desastre que acaba de suceder”.

¿Logrará Villaseca mejorar su interpretación en futuras ediciones? No te pierdas Yo Soy 2025 y descubre qué sorpresas traerá la próxima semana.

