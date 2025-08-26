En una nueva audición de Yo Soy, el escenario se iluminó con el estilo y la voz del legendario Frank Sinatra. El responsable: Miguel Azpur, un ingeniero sanitario que no solo se dedica a su carrera profesional, sino que también imparte clases de técnica vocal en su propia escuela con 15 alumnos.

“Soy ingeniero sanitario, me dedico a eso, pero también imparto clases de técnica vocal”, comentó antes de presentarse. Luego añadió: “Varias personas me han escuchado cantar como el artista al que imito” y sin dudarlo declaró: “Yo Soy Frank Sinatra”.

Su interpretación dejó impresionados a los jurados. Ricardo Morán le dijo: “Muy bien, tus alumnos deben estar orgullosos”, aunque también le dio una sugerencia: “Estás interpretando a un Frank Sinatra bastante mayor a tu edad, así que te recomendaría vídeos de cuando estaba joven”. Jely Reátegui y Carlos Alcántara también le dieron el “sí”, sellando su pase a la siguiente ronda.

¿Será Miguel Azpur el próximo gran favorito de Yo Soy? No te pierdas las próximas galas para seguir su camino en el programa.

