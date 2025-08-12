En una nueva edición de Yo Soy 2025, William Ferreira se presentó con el desafío de imitar a Eduardo Franco, el vocalista de la famosa banda Los Iracundos. A pesar de su evidente nerviosismo al principio, el participante sorprendió al jurado con su caracterización y una interpretación que mostró un gran potencial. Sin embargo, aunque su aspecto físico y su actitud fueron bien recibidos, la parte vocal dejó algunas dudas, especialmente en los tonos más altos.

Mauri Stern, jurado invitado, no dudó en señalar un área de mejora. “Me preocupa mucho la potencia de voz, especialmente en los tonos altos, pero se agradece que cantas bien,” comentó, dejando claro que hay margen para mejorar y dando un voto negativo.

Jely Reátegui también aportó su perspectiva, destacando que, cuando William logró relajarse, su interpretación se acercó más al estilo del cantante que intentaba imitar. “Cuando vemos que alguien goza, eso invita a seguir escuchándolo. Para mí es un sí”, señaló.

Ricardo Morán finalmente le dijo: “Te voy a decir que sí porque creo que si te concentras, puedes lograr algo mucho mejor”

El jurado, consciente de que aún faltan detalles por pulir, decidió darle una oportunidad más a William Ferreira. Ahora, su reto será trabajar en la potencia vocal para lograr una imitación más precisa y completa de Eduardo Franco.

¿Conseguirá William Ferreira mejorar los detalles técnicos de su imitación y avanzar más lejos en Yo Soy 2025? No te pierdas las próximas emisiones del programa para descubrir su evolución.

