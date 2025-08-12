En Yo Soy 2025, el nivel de los aspirantes sigue subiendo, y los jurados están cada vez más exigentes. Esta vez, un imitador del reconocido cantante dominicano Eddy Herrera, Manuel Álvarez, se presentó en el escenario con la difícil tarea de convencer al panel de jueces con su interpretación.

A pesar de que su imitación no fue perfecta, Ricardo Morán le dio su voto a favor, comentando: “Usted me entretiene y canta muy bien, no escucho completamente a Eddy Herrera, pero le voy a decir que sí para que mejore su imitación.”

Por su parte, Jely Reátegui también destacó su técnica y le dio un rotundo sí, añadiendo: “Creo que tienes técnica y puedes mejorar, para mí también es un sí.” El apoyo de Carlos Alcántara cerró el círculo, asegurando la clasificación de Manuel a la siguiente ronda del programa.

¿Logrará Manuel perfeccionar su imitación de Eddy Herrera en las siguientes etapas de Yo Soy 2025? ¡No te pierdas las sorpresas de este increíble programa!

