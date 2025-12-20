En la penúltima noche de Yo Soy, se reveló al eliminado de la jornada y quien se quedó con el cuarto puesto de esta temporada: el imitador de Dyango, Bryan Guarniz Rosell, quien se despidió del escenario tras una noche cargada de emociones y reconocimiento por su recorrido.

Visiblemente conmovido, el concursante agradeció todo el proceso vivido en el programa y expresó: “Agradecido con todas las personas que me han apoyado en este bonito camino, no pensaba llegar tan lejos, a un día antes de la final. Agradezco absolutamente a todas las personas, a mis profesores, por el trabajo que hicieron para ir mejorando esta bonita imitación”, palabras que emocionaron tanto al público como al jurado.

Tras su despedida en televisión, el imitador de Dyango también se dirigió a sus seguidores detrás de cámaras, donde volvió a agradecer el apoyo recibido durante toda la competencia y prometió seguir mejorando y esforzándose para continuar perfeccionando su interpretación del reconocido cantante.

¿Qué te pareció esta eliminación a un paso de la gran final? ¿Crees que el imitador de Dyango merecía llegar más lejos en la competencia? No te pierdas los últimos episodios y vive la emoción de Yo Soy por Latina. 🎤✨

