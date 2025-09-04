En el último casting de Yo Soy, un participante llamó la atención desde que pisó el escenario. “Yo Soy Pablo Dolorier, trabajo en la Municipalidad de La Victoria haciendo mantenimiento vial desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana”, dijo el imitador, que llegó caracterizado como Dread Mar-I.

Con sus dreadlocks de más de ocho años, su presencia no pasó desapercibida. “Yo tenía dreads y mi esposa me decía que parecían patas de tarántula”, contó entre risas. Al respecto, Ricardo Morán bromeó: “Yo en temas de pelo no puedo hablar, pero aprecio que él haya venido caracterizado”.

La gran sorpresa llegó con su voz. Tras cantar, Morán expresó: “Es una sorpresa, esto está bien”, y tras una segunda interpretación, Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara (Cachín) dijeron al mismo tiempo: “Sí”, generando la emoción del participante. “Buena potencia, está súper, tienes una energía muy chévere”, destacó Jely.

¿Será Pablo el próximo finalista de esta temporada? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy.

