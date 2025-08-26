Una emotiva presentación se vivió en Yo Soy, cuando Jorge Rivera, imitador de Pedro Suárez Vértiz, regresó al escenario tras haber fallado en una edición anterior del casting. “Soy comunicador social, además de eso canto en bares y soy músico aficionado”, comentó antes de iniciar su presentación.

El participante saludó a todos, aunque se olvidó de uno: “Olvidé saludar al ‘Chacal’, Franco Cabrera”, dijo, provocando la reacción inmediata del conductor. Franco Cabrera respondió entre risas: “Graffiti fue mi primera novela en Latina, te quiero mucho, vas a pasar sí o sí, yo me encargo”.

Sin embargo, la interpretación inicial no convenció. El jurado fue crítico, y aunque Franco Cabrera insistió en que le dieran una segunda oportunidad, la mejora no fue suficiente. Ricardo Morán admitió: “Ha mejorado, pero aún no es suficiente”. Carlos Alcántara le dio un voto de confianza con un “sí”, pero Jely Reátegui cerró la decisión con un “no”, dejando a Jorge fuera de competencia.

¿Volverá Jorge Rivera con más fuerza a Yo Soy en el futuro? No te pierdas los próximos episodios del programa y sigue de cerca cada audición.

