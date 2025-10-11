Durante la gran final de Yo Soy, Nano compartió su entusiasmo por culminar una temporada llena de energía, amistad y aprendizaje. “Muy feliz, encantado de poder estar acá compartiendo con todos mis amigos que se han vuelto como mi familia”, comentó mientras se preparaba para subir al escenario en la esperada gala.

El imitador destacó el ambiente positivo que vivió junto a sus compañeros. “Hermano, ha sido divertidísimo en realidad, yo siento que he vuelto a mi secundaria”, dijo entre risas, recordando los momentos de camaradería que marcaron la competencia.

Además, el artista adelantó que el 17 de octubre lanzará su nuevo tema “Nadie Más”, el cual ya fue presentado en Ponte en la Cola. “Va a estar buenísimo, así que espérenlo”, afirmó entusiasmado. Nano también anunció que planean próximos conciertos y un coffee party con sus colegas del género urbano.

Finalmente, cerró con un mensaje de gratitud y emoción para el público que asistió a la gran final: “Vamos a regalar un montón de cosas para todo el público que vino hoy a vernos, así que no se lo pueden perder”.

¿Listos para escuchar “Nadie Más”? ¿Qué sorpresas traerá Nano en su nueva etapa musical? ¡No te pierdas todo lo que se viene en Yo Soy!

