La primera temporada del año de “Yo Soy” cerró con broche de oro. Su gran final, emitida el sábado 11 de octubre, fue una noche cargada de emoción, talento y nostalgia que conquistó a todo el país y alcanzó el primer lugar en audiencia, con una sólida marca de 10.8 puntos de rating y 730 mil televidentes sintonizando Latina Televisión.

De acuerdo con cifras de Kantar Ibope Media, “Yo Soy” fue el programa más visto del día, superando ampliamente a todas las demás producciones en su horario y consolidando su posición como el espacio favorito de las familias peruanas.

El éxito también se trasladó al mundo digital, el react en vivo transmitido por Latina Televisión a través de YouTube reunió a más de 56,800 personas conectadas simultáneamente, consolidando a “Yo Soy” como un fenómeno multiplataforma que une generaciones y celebra la pasión por la música.

Además, cientos de cajabambinos se reunieron en la Plaza de Armas para seguir la gran final en pantalla gigante y celebrar la victoria de Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, quien se coronó como mejor imitador de la temporada. Entre gritos, pancartas y lágrimas de emoción, más de 500 personas vibraron con cada momento del show, expresando el orgullo por quien hoy es considerado el nuevo hijo predilecto de Cajabamba.

El espectacular concierto final confirmó, una vez más, el amor del público por este formato que celebra el talento peruano, la música y la pasión por los grandes ídolos.

Sobre el hito alcanzado, Ricardo Morán comentó: “Quiero agradecerle al público por este fenómeno que se llama ‘Yo Soy’, que en abril del próximo año cumplirá 15 años siendo la plataforma más constante y la más exitosa para mostrar el talento peruano al mundo y cambiar la vida de la gente. ‘Yo Soy’ no existiría sin el aprecio, el cariño y el apoyo de cada una de las personas que nos dejan entrar a sus hogares todos los días. Esta aventura, que comenzó como una simple idea en marzo de 2012, hoy sigue lanzando estrellas que recorren el mundo. Agradezco al público, al equipo de Rayo en la Botella y a Latina por seguir apostando por el talento de verdad; y, sobre todo, a los artistas que confían en el proyecto. En ‘Yo Soy’ hay personas que se paran en el escenario, entrenan, estudian y, con disciplina y esfuerzo, se convierten en mejores versiones de sí mismos.”

Conducido por Franco Cabrera y Diana Sánchez, y con un jurado de lujo integrado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui, Ricardo Morán, la gala final marcó un cierre memorable para la temporada 34 de este icónico programa.

LA EMOCIÓN CONTINÚA: INICIA UNA NUEVA TEMPORADA

La historia no termina aquí. Desde hoy, a las 9:00 p.m., inicia la nueva temporada de “Yo Soy”, con la esperada etapa de castings, donde nuevos imitadores buscarán conquistar al jurado y al público con su talento.

“Yo Soy” de lunes a sábados a las 9:00 p.m, solo por Latina Televisión.

