En la última edición de Yo Soy, una pareja de esposos sorprendió al jurado con su original propuesta: imitación del dúo Pimpinela. “Somos el dúo romance, tenemos más de 7 años haciendo tributos a Pimpinela”, dijeron con entusiasmo.

La curiosidad de Carlos Alcántara fue instantánea, preguntando sobre el vínculo entre los dos. La respuesta fue aún más impactante: “Somos compañeros de vida, de arte y de todo”, señalaron. Al parecer, su relación no solo había superado el paso del tiempo, sino también varias pruebas en su vida personal y profesional: “Ya pasamos la prueba de fuego, etapas duras y más”.

A pesar de la alta exigencia del jurado, la imitación fue bien recibida. Ricardo Morán no pudo evitar expresar su emoción: “Muy bien la actitud de ambos en el escenario, yo voy a decir que sí”. La aprobación de Carlos Alcántara fue inmediata: “Bienvenidos a la siguiente ronda”.

¡El amor y la música siguen unidos en Yo Soy! ¿Lograrán los esposos seguir sorprendiendo al jurado con su talento? ¡No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy!

