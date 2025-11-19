En cuanto llega a su primera clase de clown, Francisca se topa con un personaje inesperado: Boris, un chico peculiar que parece dominar a la perfección el mundo del clown. Mientras le habla sobre la búsqueda interior que requiere este arte, la atmósfera se vuelve tan inesperada como curiosa. Él la recibe con un entusiasta “Bienvenida a su primer taller”, iniciando así una conversación que promete marcarla profundamente en este nuevo camino artístico.

Durante la interacción, Boris se presenta con total actitud:

— “¿Estás en busca de tu clown? Pues ya, me encontraste. Yo soy Boris”, dice con seguridad, incluso recordándole que se suscriba a su canal y active la campanita.

A pesar de sentirse algo incómoda, Fran confiesa que es su primera vez en estos cursos y que los necesita para convertirse en una actriz más completa. Boris, sin perder su estilo, la anima:

— “Cuando te pongas una nariz roja, te transformarás. Ya verás”.

Incluso intenta tomar una selfie juntos, provocando la reacción nerviosa de Fran: “Ay, mi teléfono celular”.

La química entre ellos empieza a notarse, aunque ninguno parece darse cuenta del todo… todavía.

¿Será que entre Fran y Boris nacerá algo más que una amistad clown? ¿Podrá Fran descubrir su verdadero clown interior? ¿O este encuentro cambiará por completo su recorrido en “Eres Mi Bien”?

