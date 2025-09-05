Yo Soy sigue atrayendo nuevos talentos, y uno de los más comentados fue Joaquín Vásquez, un joven que trabaja haciendo estampados pero que llegó al set con un objetivo claro. “Toco el bajo, la batería, la guitarra y canto”, declaró, generando inmediata curiosidad entre los jurados.

Cuando dijo: “Yo Soy Steve Perry”, Ricardo Morán lo interrumpió antes de que comenzara: “Wao, es la primera vez que viene un Steve Perry en toda la historia de Yo Soy”, dijo, marcando un hito para el programa.

Desde la primera frase, la imitación del vocalista de Journey dejó una fuerte impresión. Tras la presentación, Ricardo Morán fue el primero en dar su veredicto: “Te has puesto un reto enorme y ya por eso me parece admirable, creo que tienes los elementos para hacerlo aunque te falte control”, además añadió: “Voy a confiar en que vas a arreglar esto para la próxima ronda”.

Jely Reátegui también le dio el visto bueno, y Carlos Alcántara coincidió: Joaquín recibió tres votos a favor y pasó de ronda.

¿Será este el inicio de una gran historia para Joaquín como Steve Perry? No te pierdas su evolución en los próximos episodios de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!