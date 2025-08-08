Durante una jornada más de casting en Yo Soy, el participante Julito Gonzáles llegó con una propuesta inesperada. Contó que es coreógrafo y profesor de baile desde hace más de quince años, y que, tras unirse a un grupo de canto con amigos, decidió probar suerte en el programa.

Su elección fue arriesgada: imitar a Eros Ramazzotti con la canción “Otra como tú”. En un inicio, la interpretación generó expectativa, pero al finalizar, el jurado quedó con dudas. Ricardo Morán fue el primero en opinar: “Hay material para trabajar, pero es un personaje complicado porque muchos se tienden a agarrar de su timbre nasal y hemos tenido problemas de afinación”, comentó.

Finalmente, Morán le dio un no, pero Jely Reátegui y Carlos Alcántara decidieron darle una oportunidad con sus votos positivos. Así, Julito pasó a la siguiente etapa del programa.

¿Podrá mejorar su imitación y sorprender en la próxima ronda? No te lo pierdas en Yo Soy, todas las noches por Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!