Juan Carlos Paredes, un profesor de barbería de Puerto Maldonado, llegó al escenario de Yo Soy 2025 con un reto complicado: imitar al popular cantante Fercho. A pesar de su impecable caracterización (con gorra, lentes y hasta tatuajes), la parte vocal no estuvo a la altura, lo que provocó una reacción dividida entre los jurados.

En la previa, Ricardo Morán bromeó con Juan Carlos sobre su caracterización, destacando los detalles del look. Durante su intervención, Juan Carlos compartió que, tras haber dejado la música por ocho años, regresó a Lima y, debido a la insistencia de sus alumnos, llegó a Yo Soy.

Carlos Alcántara le dijo que sí; sin embargo, Jely Reátegui y Ricardo Morán tuvieron una respuesta negativa con el participante: “Es muy valiente que vengas a pararte acá a hacerlo, pero este es un programa de imitación y me parece que no estás afinando correctamente”, dijo la jurado.

Con una mayoría negativa, Juan Carlos se despidió con optimismo, asegurando que regresará más preparado: “Voy a regresar de nuevo y no me voy a rendir. La Ferchología está para todo el Perú”.

