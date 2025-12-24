La presentación de Milena Warthon en el especial navideño de Yo Soy no solo destacó por su música, sino también por una potente puesta en escena que celebró la identidad peruana. Como invitado especial, el tiktoker y bailarín Joseph Ovalle sorprendió al público al unirse al show con una coreografía cargada de energía, zapateo y raíces andinas.

Joseph confesó que la invitación lo tomó totalmente por sorpresa. “Yo estaba en Ayacucho, en una fiesta familiar, recordando mis raíces, y de la nada llegó la oportunidad”, contó, revelando que no conocía todos los detalles de la presentación hasta llegar al escenario. Sin embargo, destacó que la conexión con Milena Warthon fue inmediata: “Compartimos el mismo amor por la danza y eso nos une; en el escenario se puede ver cómo lo disfrutamos”.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la inclusión del wailas, una danza profundamente ligada a sus orígenes. “Hacer una presentación de wailas, que es de mis raíces, y zapatear con las luces y la gente ha sido increíble y muy gratificante”, expresó emocionado, resaltando que esta puesta en escena llevó la Navidad “muy peruana”, algo que considera fundamental en su arte.

Sobre la coordinación del número, explicó que se trató de una versión repotenciada de una presentación previa realizada en el concierto epopandino del Parque de la Exposición. “Nos dijeron que hagamos lo mismo, pero más repotenciado”, señaló, detallando que mejoraron vestuarios, sumaron bailarines y elevaron el nivel del espectáculo. “Hasta ahorita sigo temblando porque siento que le hemos dado todo y ha salido muy bonito”, agregó.

Más allá del escenario, Joseph compartió cómo vive estas fechas en lo personal. “Yo siento que soy el espíritu navideño de mi familia”, dijo entre risas, contando que decora su casa, su auto y busca mantener viva la ilusión, especialmente por su hermanita menor. Para él, la Navidad es sinónimo de familia, unión y gratitud.

Finalmente, dejó un mensaje lleno de identidad y reflexión para el público. “Cada Navidad en cada parte del Perú es distinta y en su diferencia es hermosa”, expresó, invitando a sentirse orgullosos de las tradiciones, la diversidad cultural y el valor de compartir con los seres queridos.

¿Qué te pareció esta presentación que fusionó música, danza y tradición peruana?

