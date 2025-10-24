Tras coronarse como campeón de Yo Soy, el imitador de Pedro Infante habló del futuro de su carrera y sorprendió al confesar que no sabe si continuará con el personaje que lo llevó al triunfo: “La verdad es que no tengo un objetivo fijo… lo que sé es que me gusta cantar”, expresó con sinceridad. Aunque reconoció el cariño inmenso del público hacia su interpretación, dejó abierta la posibilidad de explorar otros estilos musicales: “No sé si continuaré con el personaje o no… pero me gustaría continuar cantando”, aseguró.

El artista bromeó también sobre los gustos del público que lo sigue: “Hay gente con mal gusto que nos sigue”, dijo entre risas, dejando ver que mantiene el humor y la humildad pese al reciente éxito. Lo cierto es que, ya sea como Pedro Infante o como él mismo, el ganador tiene claro que el escenario es su lugar.

Además, aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de profundo agradecimiento a quienes lo apoyaron y viralizaron en redes: “Quiero agradecerles mucho… si he podido agregar algo a ellos, estoy encantado y agradecido”, dijo emocionado, destacando los hermosos detalles y el cariño que ha recibido desde el primer día.

El campeón se mostró feliz por todo lo que está viviendo: “Estoy muy contento aquí… muy contento de poder saludar a todos”, expresó con una gran sonrisa, prometiendo que sus canciones seguirán siendo un regalo para su público.

¿Seguirá apostando por el legado de Pedro Infante? ¿O lo veremos como una nueva estrella con un estilo completamente diferente?

