El programa Yo Soy vivió una gala muy especial con la llegada del verdadero Christian Yaipén. El líder de Grupo 5 se presentó en el set como jurado invitado y generó gran expectativa entre los seguidores.

“Qué feliz y emocionado me siento de estar aquí con tantos compañeros que no veía hace tiempo”, comentó el artista apenas tomó la palabra. Luego añadió: “Esta noche está muy difícil, gracias por esta invitación y vamos a pasarla muy bien”.

La gran sorpresa de la jornada será el momento en que el cantante vea en vivo a su propio imitador, quien intentará convencerlo con su talento sobre el escenario.

¿Conseguirá el imitador sorprender al verdadero Christian Yaipén? Descúbrelo en la nueva gala de Yo Soy 2025.

