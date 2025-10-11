Durante una entrevista exclusiva en Yo Soy, Luisito, imitador de Christian Yaipén, compartió sus sentimientos tras el final de temporada. “Muy bonito acompañar a mis compañeros, sé que lo van a dar todo en esa final”, expresó emocionado, asegurando sentirse “agradecido con todas las personas que lo apoyaron” durante su paso por el programa.

El joven artista destacó el ambiente de camaradería que vivió en el set, agradeciendo a Latina, Rayo en la Botella y al equipo de Yo Soy por la oportunidad. “Nos hemos formado como una gran y hermosa familia”, mencionó con una sonrisa.

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando recordó a su madre: “Mi madre es mi motor y mi motivo, porque ella me impulsa y todo lo hago por ella”, dijo conmovido, reafirmando el vínculo especial que ambos comparten desde su audición.

Finalmente, Luisito recordó con emoción el día en que conoció a Christian Yaipén, su ídolo musical. “Lo tomé con tranquilidad, gracias a Dios. Conozco a Christian y a su familia, les tengo mucho respeto y cariño”, comentó, asegurando que seguirá trabajando para llevar la cumbia “a lo más alto del Perú”.

¿Seguirá Luisito con su carrera musical tras esta temporada? ¿Lo volveremos a ver en el escenario? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!