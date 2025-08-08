En una emotiva edición de Yo Soy, el participante Mateo Ríos sorprendió a todos no solo con su interpretación, sino con la historia que lo llevó al escenario. Proveniente de Arequipa y actualmente viviendo en Lima, contó: “Mi abuela falleció y por circunstancias de la vida estoy aquí”.

Con humildad, confesó que “canta desde niño”, pero que tuvo que dejar su sueño de ser cantante debido al asma: “Mi voz ya no daba”, explicó. Actualmente se dedica a la pintura, pero muy pocas personas sabían que era fan de Camilo Sesto, el artista que eligió imitar.

Su interpretación de “Donde estés, con quien estés” fue tan impactante que dejó a los jurados boquiabiertos. Carlos Alcántara fue directo: “Para mí es suficiente, yo digo que sí”. Jely Reátegui comentó emocionada: “Deberías estar orgulloso”, y Ricardo Morán cerró con una crítica constructiva: “Estamos muy cerca, pero el tramo más duro es mejorar la parte actoral”. Los tres jurados le dieron el sí unánime.

¿Será Mateo uno de los favoritos de esta temporada? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy, solo por Latina.

