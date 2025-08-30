Jely Reátegui, jurado de “Yo Soy”, se emociona con cada uno de los casting para la nueva temporada que se puede ver de lunes a sábados por Latina Televisión. Sin embargo, esta alegría le habría jugado una ¿mala pasada?

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir sus pensamientos luego de las largas jornadas de audiciones que pasa al lado de Carlos Alcántara y Ricardo Morán. “Acá pensando en todos los ‘sís’ que regalé porque me ganó el entusiasmo y ahora hay miles de participantes en la competencia”, escribió la Jely en el video.

La jurado de “Yo Soy” asegura que será difícil elegir, posteriormente, quiénes tienen el “paquete completo” de imitación para pasar a las galas.

