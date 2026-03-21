Tras su eliminación en la semifinal del imitador de Frank Sinatra se despidió del programa en quinto lugar, a solo un paso de la gran final.

“Me siento muy bien, he llegado muy lejos, contento”, expresó en entrevista con Latina Digital, resaltando el camino recorrido. A pesar del resultado, se mostró satisfecho y agradecido con su desempeño en la competencia.

También destacó el nivel de exigencia del programa: “Después de pasar por todo esto, cualquier presentación es otra cosa”, señalando que la experiencia lo prepara para su futuro artístico.

Sobre su crecimiento personal, fue claro: “He descubierto que tengo un talento que puedo explotar mucho más”, reconociendo el impacto que tuvo el proceso en su desarrollo.

Finalmente, agradeció a su familia, amigos y seguidores: “Me llevo mucho cariño y un aprendizaje increíble”.

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