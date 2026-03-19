A 14 años de haber ganado la primera temporada, Ramiro Saavedra vuelve al programa que cambió su vida. El recordado imitador de Kurt Cobain regresa esta vez para presentarse junto al imitador de Eddie Vedder, Piero Bernedo. En esta entrevista hecha para Latina digital, el artista habla sobre su trayectoria tras el programa, la importancia de la plataforma en su carrera y el significado de volver a ese escenario.

La gente ha pedido tu regreso. ¿Qué has hecho durante estos años?

He seguido viviendo de la música. Me he presentado en todo tipo de eventos, desde matrimonios y cumpleaños hasta otros formatos más particulares. No siempre como Kurt, también interpreto distintos artistas según lo que el público pida, pero siempre mantengo presente a Nirvana en mi repertorio. La música es mi vida y, gracias a eso, he podido sostenerme todos estos años.

¿Qué sentiste al volver al escenario de Yo Soy?

Es un escenario especial porque ahí empezó todo. Más allá de haber cantado en muchos lugares, volver a Yo Soy tiene un valor emocional distinto. El programa fue una gran oportunidad para quienes no tenían contactos o recursos. Se convirtió en una plataforma clave para muchos artistas en el Perú.

Como primer ganador del programa, ¿qué consejo le darías a los participantes?

Que lo den todo en el escenario, sin guardarse nada. Perder es parte del proceso, pero lo importante es irse con la tranquilidad de haber hecho lo mejor posible. También les diría que no hagan caso a las críticas negativas, que sean agradecidos con el público y que siempre mantengan los pies en la tierra. Eso es lo que permite perdurar en el tiempo.

¿Qué mensaje le darías a Piero Bernedo, imitador de Eddie Vedder?

Que siga dándolo todo. Está representando muy bien a su personaje y tiene que mantenerse enfocado hasta el final.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.