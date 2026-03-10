Ricardo Martín, imitador de Liam Gallagher, contó detalles de su camino en la música, desde sus inicios cantando en buses hasta el momento en que el propio vocalista de Oasis comentó uno de sus videos. Tras varios intentos en castings y años perfeccionando su imitación, hoy vive una de las etapas más importantes de su carrera.

Fuera del escenario, ¿cómo eres en tu día a día?

Desde hace nueve años estoy centrado en la música y vivo de ella. Siempre estoy con la imitación, ensayando con mi banda, preparando contenido para redes sociales, que ahora es fundamental para los músicos. También me gusta jugar videojuegos; incluso en un momento pensé en ser streamer. Además, me gusta el fútbol, leer, ver películas y salir a caminar.

¿Siempre quisiste dedicarte a la música?

Antes de cantar quería ser veterinario porque me encantan los animales, sobre todo los gatos. Son independientes y muy sobrios.

¿Cómo descubriste que podías imitar a Liam Gallagher?

No lo conocía mucho. Un día conocí a Daniel Purizaga, imitador de Beto Cuevas, y le pregunté a quién me parecía. Me dio dos opciones: un rapero español llamado Porta o Liam Gallagher. Me dijo que tenía el aire por la mirada, el cabello y lo delgado. Desde ahí empecé a investigar y practicar.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de Liam Gallagher?

Su personalidad, aunque es un poco arrogante. Su forma de vestir, su manera de mirar y de cantar con los brazos hacia atrás. Todo eso me cautivó.

¿Te pareces a él en personalidad?

No mucho. Él es muy arrogante y yo soy todo lo contrario, soy más tranquilo. Incluso la forma de caminar es distinta.

Uno de tus videos se hizo viral y hasta Liam Gallagher lo comentó. ¿Cómo ocurrió?

Es algo que pasa una vez en la vida. En mis inicios cantaba en buses. Una vez iba a subir a uno lleno, pero el chofer me dijo: “Bájate, no quiero tu bulla”. Me bajé triste, pero el chofer de atrás me llamó y me dijo que subiera. Había solo cuatro personas. Canté varias canciones y “Wonderwall” completa. Una señora me grabó y subió el video a Facebook. Se volvió viral en 2017 y años después Liam Gallagher lo comentó.

¿Esperabas llegar a este momento en tu carrera?

Al comienzo uno se aventura con lo que tiene. Con el tiempo vas creando una comunidad y gente que valora tu trabajo. Ver a los clientes felices cuando terminaba un show privado era emocionante. Vivir esto ahora es otra cosa.

Has pasado siete veces por los castings de Yo Soy. ¿Alguna vez pensaste rendirte?

Rendirme nunca, pero sí me resentía. Las tres primeras veces vine sin prepararme. La primera vez solo canté “Wonderwall”. En la segunda no tenía experiencia y en la tercera vine vestido como uno de One Direction. Desde la cuarta vez sí me preparé de verdad.

¿Qué significa para ti el voto del público que te dio una segunda oportunidad?

Es una felicidad enorme. Saber que hay personas que confían en mi trabajo y votan por mí es increíble. Eso me motiva a dar lo mejor en cada presentación.

¿Qué sacrificios has tenido que hacer para seguir tu sueño?

He tenido que lucharla bastante. Empecé cantando en los buses y eso es una chambaza. En 2023 incluso dejé mi tributo a Oasis por comentarios de otras personas que me decían que mejor hiciera otra cosa. Luego recapacité y regresé con más fuerza.

¿Hubo alguien que te motivó a volver a la música?

Sí. Cuando trabajaba en una fábrica, mis compañeros se enteraron de que cantaba como Liam Gallagher y me decían que volviera. Uno me dijo algo que nunca olvidaré: “Yo sé que esto es momentáneo para ti. Cuando retomes la música la vas a romper”.

¿Qué te gustaría que la gente descubra de ti más allá de la imitación?

Mi personalidad y mi música propia. Muy pronto voy a lanzar un EP con canciones originales y quiero que la gente vea ese cambio.

Si pudieras hablar con el Ricardo del primer casting, ¿qué le dirías?

Que mantenga el cabello largo y que se enfoque en su camino. Le diría que todo va a valer la pena.

¿Qué amistades has hecho dentro del programa?

Me llevo muy bien con Álvaro, imitador de Frank Sinatra. El día del casting sacó galletas y agua de su mochila para compartir con todos. También tengo buena relación con Marcelo (Steven Tyler), Gael (Marciano Cantero), Michael Bublé y varios más.

¿Cómo reaccionó tu familia al saber que entraste a los conciertos?

Mis hermanos y mi sobrina estaban felices. Mi papá también. Mi mamá estaba un poco nerviosa, pero feliz porque sabe todo lo que he luchado.

Tras años de insistencia, trabajo y perseverancia, Ricardo Martín hoy disfruta una oportunidad que buscó durante mucho tiempo. Su historia demuestra que detrás de cada presentación hay años de esfuerzo y sueños que se resisten a rendirse.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.