Juan Luis Madueño: del primer puesto en Ingeniería en San Marcos a los conciertos de Yo Soy como Miguel Bosé
El joven cantante que empezó con rancheras, pasó por la cumbia y hoy conquista el escenario imitando a Miguel Bosé, con el apoyo incondicional de su madre como motor principal.
Actualizado el: 02 marzo 26 | 03:30 pm
Juan Luis Madueño no solo destaca por su talento musical. Ingresó en primer puesto a Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y, al mismo tiempo, logró clasificar a galas en la tercera temporada de Yo Soy interpretando a Miguel Bosé. Su historia está marcada por la perseverancia, la disciplina y el respaldo absoluto de su madre, quien lo impulsó desde pequeño a no abandonar la música.
¿Cómo fue tu experiencia en Yo Soy Kids? ¿Fue tu primera vez en televisión?
Sí, fue mi primera vez en televisión. Fue una experiencia muy bonita, aunque estaba bastante nervioso. Traté de dar lo mejor de mí, pero los nervios me cubrieron un poco. Aun así, logré pasar a la siguiente ronda. Fue algo que me ayudó mucho en mi carrera desde pequeño.
En el casting contaste que formabas parte de una orquesta, ¿cómo surgió eso?
Desde pequeño cantaba rancheras, por eso fui al casting como Pedrito Fernández. Luego incursioné en la música criolla y, en 2024, entré al mundo de la cumbia gracias a una amiga. Me recomendaron para hacer casting en Lubis y Orquesta, quedé y ya llevo más de un año y medio trabajando con ellos.
También tienes una banda con tus primos y amigos…
Sí, nació en el colegio. Mi primo y sus amigos la formaron y a veces me llaman para algunos eventos. No puedo estar siempre porque tengo la orquesta y los estudios, pero cuando puedo los apoyo.
Ingresaste primer puesto a Ingeniería de Sistemas en San Marcos. ¿Cómo equilibras los estudios y la música?
Son dos mundos distintos, pero trato de organizarme bien. Prioritizo mis estudios porque son importantes para mi futuro profesional, pero la música es algo que me ayuda emocionalmente y no quiero dejarla.
¿Cuál es tu meta en la música?
Me gustaría formar parte de una orquesta grande en el país. Es un sueño que tengo desde que entré al rubro de la cumbia.
Tu mamá fue clave para que postularas a Yo Soy. ¿Cómo reaccionó cuando clasificaste?
Fue muy emocionante. Ella estaba afuera del canal esperando noticias. Cuando supo que había pasado a galas, lloró de alegría. Siempre ha sido mi mayor apoyo, el pilar de todo lo que he hecho en mi carrera. Gracias a ella estoy aquí.
¿Cómo pasaste de cantar rancheras a imitar a Miguel Bosé?
Es una anécdota curiosa. Yo no conocía mucho a Miguel Bosé. Estaba buscando personaje y apareció en YouTube un karaoke de “Amante Bandido”. Probé cantarlo, noté que tenía un timbre parecido y decidí intentarlo. Estudié muchísimo el personaje porque sabía que había mucha competencia.
¿Cómo fue tu preparación?
Entre el video y el casting me dediqué a estudiar a Miguel Bosé intensamente: su voz, sus gestos, sus movimientos. Cuando supe que había estudiado ballet, tuve que esforzarme el doble porque yo no tenía esa formación.
¿Qué te motiva a darlo todo en las galas?
Mi familia y mi espíritu competitivo. Así como me preparé para ingresar a la universidad, quiero darlo todo en la competencia.
Si ganaras el premio, ¿qué harías con él?
Invertiría en mis estudios y ayudaría a mis abuelitos, que tienen una tienda de pinturas.
¿Qué le dirías a tu “yo” de Yo Soy Kids que no logró pasar a galas?
Que no se rinda. Todo tiene su momento. La perseverancia es clave.
¿Qué canciones tienes preparadas?
“Morena Mía”, “Amante Bandido”, “Amiga”, “Si Tú No Vuelves”. Son las que más me piden.
