Hace poco más de un año y medio, Gael García no imaginaba que estaría en el escenario de Yo Soy interpretando a Marciano Cantero. Sin clases formales de canto, aprendiendo instrumentos de manera empírica y atravesando una etapa emocional difícil, el joven artista estuvo a punto de abandonar la música. Hoy, convertido en uno de los imitadores más comentados, cuenta cómo la pandemia, su familia y una oportunidad inesperada cambiaron su destino.

Tu nombre es Gael García, como el actor mexicano. ¿Fue a propósito?

Le pregunté a mi mamá si era por el actor y me dijo que no, que fue inconsciente. Simplemente le gustaba el nombre.

¿Cómo iniciaste en el mundo del canto?

Hace aproximadamente un año y medio. Estaba en una banda llamada Los Frecoces. Era el único guitarrista, así que tenía que hacer solos y rasgueos mientras cantaba. Aprendí viendo tutoriales en YouTube. Nunca he llevado clases de canto.

¿Cómo nace la imitación de Marciano Cantero?

Admiro mucho a José Rosillo, quien imita a Marciano. También soy fan de Marcelo Motta. Intenté sacar la voz y me salió. Mi canción favorita es “Como el amor de ayer”, porque encajó perfecto con mi voz.

En el casting dijiste “Mariano” en vez de “Marciano”. ¿Qué pasó?

Estaba muy nervioso, era mi primera vez en televisión. Lo peor es que lo dije dos veces. Acepto el bullying (risas).

Antes de llegar a Yo Soy, ¿qué momento atravesabas?

Estaba en una etapa abajoneada. Pensé dejar la música y volver a estudiar Comunicaciones. Sentía que el tiempo se me iba. Pero vi una publicación de casting en Instagram, envié mi video y me llamaron. Ahí empezó todo.

¿Cómo reaccionó tu familia cuando avanzaste en la competencia?

No les conté nada al inicio. Cuando pasé a la fase de los 50, desaparecí dos días. Mi mamá pensó que me había ido mal. Cuando regresé, le mostré el papel que confirmaba que pasé. Se emocionó muchísimo.

Sin embargo, hubo un momento difícil…

Sí. Una semana después de pasar a galas falleció mi abuelo. Pensé en renunciar porque no me sentía bien. Pero decidí seguir y dedicarle cada presentación.

¿Él logró escucharte cantar?

No. Nunca he cantado para mi familia. Me da vergüenza. Canto para el público, pero para ellos no sé por qué me cuesta.

¿Cómo influyó el esposo de tu mamá en tu formación musical?

Durante la pandemia me fui a vivir con mi mamá y él tenía una guitarra criolla. Si no hubiera habido pandemia, estaría perdido. Aprendí solo a tocar guitarra, piano, bajo y batería. Cuando me compré mi guitarra eléctrica, lloré. Sentí que era oficialmente un rockero.

¿Por qué dejaste Comunicaciones?

Tenía miedo. Pensé que debía estudiar algo “seguro”. Pero decidí arriesgarme por lo que amo.

¿Cómo es tu relación con tus seguidores?

Tengo un grupo de WhatsApp de casi 200 personas, “Los Marianitos del Swing”. Los trato como familia.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?

No se dejen influenciar por nadie. Prefiero caerle bien a una persona siendo yo mismo que a muchos fingiendo algo que no soy. Sean ustedes mismos.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.