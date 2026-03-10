La música siempre estuvo presente en la vida de Fernando Sosa. El imitador de Gustavo Cerati en Yo Soy creció en una familia ligada al arte, pero su camino no fue sencillo.

En conversación con Latina Digital, el cantante recuerda los momentos más difíciles que atravesó, como el ataque de ansiedad que casi lo aleja de los escenarios, y cómo las canciones del líder de Soda Stereo lo ayudaron a recuperar la confianza.

¿Cómo empezó tu relación con la música?

“Bueno, mi familia son músicos desde que eran jóvenes. Mi abuelo tocaba el saxo, mi papá tocaba el bajo, mi bisabuelo era pintor. Y mi mamá está también relacionada en el medio del arte, maquilla. Mi abuelo, mi padre, tuvieron que dejar lo que es la música por la realidad del Perú. Y los únicos que mantenemos vivo, por así decirlo, el arte en la familia, aparte de mi mamá, es mi hermana, que estudia producción musical, y yo, que soy el loquito que canta. Y entonces, mi madre es la que me inculcó con la música desde niño. Siempre me hacía escuchar música, mi papá me compró una batería de juguete cuando tenía cinco o seis años, por ahí más o menos. Yo aprendí de manera autodidacta, no recibí clases.”

¿Qué significa Gustavo Cerati para ti?

“Gustavo Cerati es una de las personas que me salvó la vida con sus canciones. Yo empecé escuchando Crimen, tenía descargada la canción, como todo chivolo, sufría, ¿no? Me hizo despertar esas emociones de sentir, votar, desahogarte. No me empapé mucho con Soda y Cerati, pero como que ahí empezó. Y ya hace tres, cuatro años, empecé con el tributo a Soda y a Cerati.”

¿Cómo fue el momento en que atravesaste el ataque de ansiedad?

“Y en el segundo ensayo con mi banda, me dio lo que es un ataque a la ansiedad, lo cual es muy, pero muy feo, esa situación, porque sientes que te mueres. Y agarré un pánico, un temor a cantar. Cada vez que me subía a querer practicar cantar, me entraba ataque a la ansiedad, por lo cual tuve que llevar psiquiatría. Y no podía superar ese temor, ¿no?, que la había agarrado a cantar. Y justo escuchando un tema de Cerati, que es Lo que Sangra, o como también lo conocen, La Cúpula, fue la canción que me hizo perder todo tipo de miedo, me hizo sentir vivo. Y por eso digo que Cerati me salvó la vida con sus canciones, como a muchos.”

¿Cómo empezaste con tu banda tributo?

“Bueno, yo hace tres, cuatro años trabajaba en un bar. Justo en ese bar donde trabajaba, llegó una banda tributo. Y yo en ese tiempo ya me estaba empapando de Soda Estéreo y de Cerati. Y yo emocionado, pues, ¿no? El vocalista probablemente tuvo problemas de la voz, que es entendible, que a cualquiera le pasa. Yo conocía ya al baterista. Y yo le dije, pues, ¿no? Si hay alguna oportunidad, yo estoy sacando los temas. ¿Quién sabe, pues, no? Se consideran. Pasó dos meses, si no me equivoco, se contactaron conmigo. Y tuvimos un primer ensayo que fue brutal. Conectamos de una manera única. Y hasta ahorita son mi familia, es la banda Soda CRK. Will, Koki y Luis, que son mis grandes amigos, mi familia. Y hasta ahorita seguimos dándole con todo a la lucha, porque lo de la música no es nada sencillo. Es muy bonito, pero no es nada sencillo.”

¿Crees que tu voz es muy parecida a la de Cerati?

“No, yo no creo. Siempre digo que mi voz se acopla bien, mas no es idéntica. Cerati era único, es único. Y es muy complicado cantar como él. A raíz de que yo digo, bueno, mi voz es grave, se puede prestar, empecé. Yo en su momento me quise diferenciar. No quise meter lo que es el acento argentino. No quise tampoco tocar. Solo quería ser un tributo como yo, ¿no? Un homenaje. Y ahí poco a poco salían los eventos. Me dicen, no, ¿sabes qué? Métele un poco el acento argentino. Y de ahí yo me compré mi Jackson. Yo había dejado de tocar ya un buen tiempo, 5 o 6 años ya no tocaba. Y volví a la práctica. No digo que sea un pro con la guita como lo es Cerati. Pero ahí voy practicando, voy dándolo todo. Porque uno nunca termina de aprender.”

¿Cómo fue tu experiencia intentando entrar a Yo Soy?

“Mis amigos me animaron, los de la banda. Personas que fuimos conociendo en los eventos que teníamos. Me decían, oye, tienes la voz idéntica. Anda, prueba. No fui con muchas expectativas. Yo no soy de las personas que ensayan. Curiosamente, cuando llego acá al canal, me entra el modo de, no, hay que ensayar, la clase de acting, la clase de canto. Y así fui con cero expectativas porque venía de eventos, de cantar, porque yo me dedico a eso. Entonces, para mí un evento era, si no iba a haber, me quedaba sin plata. Un día antes tenía evento de tres horas cantando en un lado y me quedaba, llegaba a mi casa a las cuatro de la mañana, me tenía que levantar a las cinco para llegar a las siete al canal para los casting. O sea, fue así. Y por eso digo que fui con cero expectativas. Y llegué lejos, no pasé, pero bueno, las cosas pasan por algo. Y como dice Cerati, nada, es casualidad. Lo volví a intentar en la tercera temporada y gracias a Dios se dieron las cosas.”

¿Qué significa tu madre en este camino?

“Ay mamá, Margarita, que la quiero un montón. Más, más saludos a Margarita. Ella es quien hace todo posible esto. Mi madre lo es todo. Un tiempo llevé clases de guitarra, no lo pude seguir, pero ella fue quien a escondidas me pagó las clases. Ella siempre ha posado por mí. Ella siempre me ha motivado. Llegaba el profesor, yo ensayaba con la guitarra, pero no cantaba. Hasta que el profesor me escuchó cantar y el profesor, que le salió del propio marco, me llevó a un local. Me dijo, mira, para que te des a conocer. Y así empezó todo, gracias a mi madre, a mi profesor, a mi padre también, que me apoya. Y para mí lo son todo, sobre todo mi madre. Nunca dejó de confiar en mí.”

Tus presentaciones se han vuelto muy virales en redes. ¿Imaginaste ese apoyo?

“No, la verdad que no. No pensé recibir tanto apoyo, porque soy una persona que en todos estos años siempre lo han rechazado por el tema tanto laboral, el arte. No rechazado, sino menospreciado. Tal vez me han visto menos, o sea, como alguien menos. Siempre me ha gustado dar la contra y callar bocas. Eso es lo que para mí es una adrenalina. Cuando empezó todo esto, no pensé que iba a llegar a tanto, que iba a escalar mucho. Hasta ahorita sigo pensando que estoy viviendo un sueño. Pero estoy muy, pero muy contento, muy agradecido, muy feliz con todos.”

