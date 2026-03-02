Lo que comenzó como una coincidencia terminó convirtiéndose en una dupla explosiva. Apha y Bastián, imitadores de Ca7riel y Paco Amoroso, participan en la tercera temporada de Yo Soy con una historia marcada por migración, segundas oportunidades y mucha pasión por la música. Entre anécdotas inesperadas y el apoyo incondicional de sus familias, ambos artistas demuestran que el talento también nace de la perseverancia.

Apha, ¿cómo fue tu proceso de adaptación al venir a Perú desde Venezuela?

Llegué cuando tenía 16 años, en mayo de 2018. En Venezuela se vivía una etapa difícil y muchas familias estaban migrando. A nivel emocional sí fue fuerte, sobre todo por la nostalgia. Pero me adapté relativamente rápido. Mi papá había venido un año antes y luego llegamos mi mamá, mis hermanos y yo.

Además de la música, ¿a qué te dedicas actualmente?

Trabajo como editor y narrador para YouTube. Formo parte de una agencia y hago videos con mi voz para distintos clientes.

¿Cómo nació tu gusto por la música?

Gracias a la película Bohemian Rhapsody. Desde ahí me enamoré del rock: escuché a The Beatles, AC/DC, Guns N’ Roses. Esa fusión de rock, jazz, pop y trap que tiene el show de Catriel y Paco Amoroso es lo que más me engancha.

Bastián, en tu caso también hay una historia entre Venezuela y Perú…

Sí. Somos de Caracas, Venezuela, pero mis padres son peruanos. Nací allá porque fueron por trabajo y al año regresamos al Perú. Fue casualidad realmente.

¿Qué estudias actualmente?

Estudio Administración de Empresas en un instituto y luego quiero convalidar en una universidad.

¿Cómo terminaron juntos en la competencia si cada uno tenía otro compañero?

Apha: Yo ya tenía a mi “Paco” con quien hacía tributo. Pasamos el casting, pero el día de la segunda ronda no aparecía. Se quedó dormido y no respondía llamadas. Producción me dio el número de otro chico que ya había intentado antes. Lo llamé y le dije que necesitaba un Paco urgente. Me respondió: “Cinco minutos, me alisto”. Ese mismo día nos conocimos, ensayamos y salió excelente.

Bastián: Fue una oportunidad más en televisión. Ya había visto cómo Apha cantaba y se dio una sinergia muy natural entre nosotros.

¿Cómo fueron esos primeros ensayos improvisados?

Estábamos todos los participantes en un cuarto y con el celular poníamos el instrumental para practicar. Ensayábamos ahí mismo antes de salir.

¿Cuáles fueron sus primeras influencias musicales?

Apha: Michael Jackson fue una de las primeras. Luego me fui hacia el rap, con Porta y artistas alternativos latinos como Rusowsky o Latin Mafia. Además, tomé clases de canto con un profesor que también participó en Yo Soy, y él siempre nos incentivó a presentarnos.

Bastián: Empecé con reggaetón, trap y rap. Pablo Londra fue mi inspiración en primaria; incluso lo imité por una nota en el colegio.

¿Cómo reaccionaron sus familias al verlos en televisión?

Apha: Mi papá no era fan del estilo de Catriel y Paco Amoroso, pero cuando salí en tele cambió totalmente. Ese día nos llevó a comer pollo para celebrar.

Bastián: Mi mamá tampoco los conocía mucho. Pero cuando entré a Yo Soy empezó a investigar sobre ellos, a aprenderse las canciones y hasta me daba recomendaciones de vestuario y actitud.

¿Qué mensaje final quieren dar a quienes los apoyan?

Queremos agradecer a nuestras familias, amigos y parejas por el apoyo constante. Nunca nos han juzgado por perseguir este sueño. Prometemos venir con muchísima energía en los próximos conciertos y demostrar que la vamos a romper.

