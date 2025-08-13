Porfirio Salazar se presentó al casting de “Yo Soy” para ser el imitador de Esaud Suárez. Su interpretación de “SOLO” conquistó a los jueces, quienes notaron el parecido con el artista original y le dieron el pase a la siguiente ronda.

“El timbre está en algo, pero cuando subes, se nos fue la afinación. Se fue a Ica, debería estar acá. Por lo demás, siento que está lo suficientemente correcto para apostar. Así que apuesto por ti: voy a decir que sí. No te preocupes, acá te van a decir que no”, dijo Ricardo Morán.

En tanto, Jely Reátegui agregó: “Porfirio, tienes talento, falta apoyo, falta afinación. Fuiste agarrando confianza y logras domar los nervios, aparece. Trabaja en eso para que no te juegue en contra. Yo también voy a apostar”.

Al ver que tenía dos sí, Carlos Alcántara le dio el pase, pero cometió un blooper. “¡Bienvenido a La Voz!”, dijo el popular Cachín, confundiendo el nombre del programa. “¿Qué? ¡Vámonos! Chao, apaguen todo”, respondió Ricardo indignado.

