“Yo Soy” ha confirmado que se realizará un casting presencial en Arequipa como parte de su búsqueda de nuevos talentos en todo el Perú. El evento se llevará a cabo este viernes 29 y sábado 30 de agosto en el Teatro Fénix (General Morán 104) desde las 8 de la mañana.

La convocatoria está abierta a imitadores que no solo tengan talento, sino también la pasión de transformarse en su artista favorito y conquistar el escenario del programa más visto de la televisión nacional.

Si tienes lo necesario para pararte en el escenario de “Yo Soy”, esta es tu oportunidad. ¡Queremos verte en el escenario!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!