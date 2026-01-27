Julito González volvió al escenario tras haber participado antes como Eros Ramazzotti. Esta vez apostó por Miguel Bosé, pero su audición generó sorpresa y cuestionamientos.



Ricardo lo detuvo en medio de la imitación y fue directo: “¿Hay otro Miguel Bosé que no sea el español que todos conocemos? Porque este no se parece”. Aunque Jely reconoció que “el timbre y la intención están”, también fue clara al señalar que faltó integrar el acento, las inflexiones y la corporalidad del personaje. “¿Dónde está Miguel Bosé? Se asoma, pero no aparece”, comentó.

Cachín coincidió en que había detalles rescatables, pero fue honesto: “Tienes algunas cosas del timbre, pero necesitas practicar más y regresar mejor preparado”. Finalmente, los tres jurados le dieron el no, invitándolo a trabajar con mayor rigor antes de volver.

¿Logrará Julito pulir este personaje y regresar más sólido? ¿Qué nuevas sorpresas traerán los próximos castings?

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!