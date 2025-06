El exitoso programa de imitación Yo Soy ha regresado renovado y con una búsqueda abierta para nuevos talentos en su temporada 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los participantes se congregaron en la puerta principal de Latina, listos para impresionar a los jurados (aún por revelar) y pasar a la siguiente etapa del casting.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en los primeros dos días de casting fueron los trajes originales y extravagantes con los que los participantes se presentaron. Entre ellos, se pudieron ver vestidos, gabardinas, pelucas, barbas falsas, lentes de sol, y hasta una coladera convertida en collar.

Uno de los participantes, vestido con un traje morado, bromeó diciendo: “Me han confundido con el cargador del Señor de los Milagros, con el Guasón y nadie acierta mi personaje”.

Además, otro aspirante a concursante en Yo Soy, que llegó a las afueras de Latina con el cabello pintado y una coladera como collar, no dejó pasar la oportunidad de enviar un saludo, diciendo: “Estoy acá especialmente para ver a Ricardo Morán, no me vas a decir que no, y la siguiente temporada estaré en la silla”.

Pero sin duda, lo más divertido fue cuando dos jóvenes que imitaban al mismo artista se cruzaron en la puerta de entrada y, entre risas, bromearon sobre quién de ellos era el verdadero imitador, ¿a qué artista imitarán?

¿Qué otros trajes sorprendentes veremos en los próximos castings? No te pierdas el regreso de Yo Soy 2025 y acompáñanos a ver qué más nos depara esta temporada llena de talento y sorpresas.

¿QUIÉNES SERÁN LOS JURADOS?

En medio de la expectativa, Ricardo Morán publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, lo que ha despertado rumores de que regresaría como parte del equipo de jueces junto al YA CONFIRMADO Carlos Alcántara. Esto ha generado gran emoción entre los fanáticos del programa que anhelan ver de nuevo a Morán en el exitoso programa de imitación.

La incógnita ahora es: ¿Quién será el tercer jurado que completará la mesa? La producción aún no lo ha confirmado, pero las expectativas están más altas que nunca.

“Yo Soy” está de vuelta, y con ello, la oportunidad para muchos de cumplir el sueño de brillar en el escenario imitando a las grandes estrellas de la música.

