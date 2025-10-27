Arriba mi Gente trae la noticia que nadie esperaba: Susy Díaz vuelve al escenario político nacional. La presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, anunció que la popular exvedette y excongresista será precandidata a diputada en las elecciones generales de 2026.

El anuncio se realizó mediante una publicación en la cuenta oficial de Facebook de Patricia Li, donde se compartieron fotografías de un almuerzo político en Lima. En las imágenes se aprecia a Susy Díaz junto a invitados como Manuel Gustavo Montoya Chávez, Emma Damián y Alexis Bryan Atencio Díaz. “Lindo domingo disfrutando un delicioso almuerzo con grandes amigos. Susy precandidata a diputada por nuestro amado partido. Juntos somos fuertes. Un solo corazón”, escribió la lideresa del partido.

La noticia generó un aluvión de reacciones en redes sociales. Muchos recordaron el paso de Susy Díaz por el Congreso en los años noventa. Hoy, con 62 años, Susy Díaz vuelve a apostar por la política con el respaldo de Somos Perú. “Sí, pasamos un lindo domingo”, comentó en sus redes, confirmando la precandidatura que promete dar mucho de qué hablar.

¿Crees que Susy Díaz logrará regresar al Congreso? No te pierdas todos los detalles y las reacciones en Arriba mi Gente, el programa que te mantiene al día con lo mejor del entretenimiento y la actualidad nacional.

