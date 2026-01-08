Valentina Valiente: ¡Conoce al elenco de la nueva novela familiar de Latina!
Mayra Goñi nos cuenta sobre el compañerismo y la emoción detrás de Valentina Valiente
Actualizado el: 08 enero 26 | 07:02 pm
“Valentina Valiente” llega a la pantalla de Latina Televisión con una historia cargada de amor, lucha y ambición, acompañada de un reparto de alto nivel que promete conquistar a los hogares peruanos desde su estreno.
En una reciente entrevista para Latina Televisión, Mayra Goñi aseguró sentirse como en casa junto al elenco y destacó el ambiente de trabajo que se vive detrás de cámaras. “Hay mucho compañerismo, todos queremos que este proyecto salga adelante. Estamos felices y queremos transmitirle al público lo real de la historia de Valentina Valiente”, expresó la actriz, resaltando el compromiso de todo el equipo con esta nueva ficción.
Conoce, a continuación, a todos los actores que formarán parte de esta nueva ficción.
- Mayra Goñi
- Rodrigo Brand
- Roberlo Moll
- Haydée Cáceres
- Josué Subauste
- Gabriel Quintana
- Matthew Lizarbe
- Leanda Núñez
- Gustavo Borjas
- Brahian Labarthe
- Marisela Puicón
- Mara Minchán
- Katia Condos
- Mariel Ocampo
- Alessa Witchelly Flor Castillo
¿Cuándo se estrena “Valentina Valiente”?
“Valentina Valiente” se estrena MUY PRONTO por Latina Television.