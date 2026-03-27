La preocupación se apodera de todos cuando Bryan, sufre una fuerte convulsión que obliga a su traslado inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos. Don Edmundo, Rocky y Jenny acompañan a Lupe en el hospital mientras esperan un diagnóstico alentador.

Tras controlar la crisis, el médico informa que el menor deberá permanecer bajo monitoreo constante y con medicación especializada. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. El especialista advierte que aún no pueden descartar un posible daño cerebral, lo que genera angustia entre los presentes.

La situación se complica aún más cuando se revela que la máquina necesaria para realizar los estudios está fuera de servicio. Ante ello, surge la posibilidad de trasladarlo a una clínica privada, pero el médico lo descarta por el delicado estado del paciente, quien necesita permanecer en UCI. Mientras la incertidumbre crece, la familia recibe otra dura noticia: recién al día siguiente podrían tener un panorama más claro.

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